Rinforzo a centrocampo cercasi in casa Milan. Non si placano gli sforzi di Maldini e Massara per garantire il prima possibile a Stefano Pioli dei rinforzi in mediana e sulla trequarti.

Oltre alle trattative già avviate da tempo per Charles De Ketelaere e Renato Sanches, che però faticano a risolversi con una fumata bianca, la dirigenza rossonera – secondo la Gazzetta dello Sport – starebbe valutando un nuovo, intrigante profilo, ancora sconosciuto al grande calcio ma certamente di prospettiva e probabilmente già pronto per una grande squadra.

Chukwuemeka, chi è il nuovo obiettivo del Milan

Si tratta di Carney Chukwuemeka. Ha 18 anni, gioca nell’Aston Villa da quando ne aveva 12, ma adesso che ha gli occhi di mezza Europa addosso la tentazione di cambiare aria inizia a farsi forte. Inglese di origini nigeriane, il mese scorso Chukwuemeka ha aiutato l’Inghilterra a vincere l’Europeo Under 19, siglando un gol nella finale contro Israele e ottenendo un posto nella miglior squadra del torneo. Il Barcellona è da tempo sulle sue tracce, così come il Paris Saint-Germain, ma adesso c’è anche il Milan pronto a trattarlo con convinzione.

Chukwuemeka, dove può giocare nel Milan di Pioli

Il suo ruolo prediletto è quello del centrocampista centrale, della mezz’ala moderna box to box, con doti da incursore, ma può essere utilizzato anche come trequartista in un 4-2-3-1, modulo tanto caro al Milan campione d’Italia di Stefano Pioli. Dotato di un buon tiro dalla media distanza, Chukwuemeka dà il meglio si sé in fase di rifinitura, ma ha una fisicità già importante per la sua età e la può indubbiamente sviluppare meglio anche per migliorare in fase di non possesso. Ovviamente, trattandosi di un classe 2003, Pioli lo inserirebbe con molta calma all’interno del gruppo, consentendogli di adattarsi al nuovo campionato e alla forte componente tattica che il calcio italiano richiede.

L’offerta del Milan per Chukwuemeka

Il Milan sa che i 20 milioni chiesti dall’Aston Villa per il suo talentino sono destinati a ridursi, a meno che non si scateni un’asta internazionale. L’offerta rossonera verrebbe formulata soprattutto se dovesse sfumare definitivamente l’accordo con il Bruges per De Ketelaere, e non dovrebbe superare i 12-15 milioni. Anche perché Chukwuemeka è in scadenza nel 2023 e non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Club inglese, che dovrà dunque cercare di monetizzare senza tirare troppo la corda, per non perderlo poi a zero.