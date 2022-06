28-06-2022 09:16

Il Milan ha fretta di mettere a segno altri colpi importanti. Ci sarebbe la volontà di acquistare un trequartista di valore, così da permettere a Stefano Pioli di avere più risorse in attacco. Possibile nuova trattativa all’orizzonte.

Milan, non solo Asensio e Ziyech per l’attacco

In attesa di firmare il rinnovo del contratto, il duo Maldini-Massara si starebbe muovendo sul mercato, alla ricerca di un trequartista di grande qualità. Marco Asensio, 26enne fantasista in forza al Real Madrid, piacerebbe molto ma il costo sarebbe troppo elevato. Pure Hakin Ziyech sarebbe un profilo seguito dai rossoneri (difficile che il Chelsea apra ad una possibile cessione).

Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una nuova pista: Julian Draxler. Classe 1993, il nazionale tedesco indossa la casacca del PSG dal gennaio del 2017 ma, ad oggi, non è riuscito ad imporsi completamente con la casacca dei parigini. Il Milan potrebbe essere una nuova opportunità di rilancio.

Milan, riflettori puntati anche sulla difesa

Dopo aver visto le prime immagini di Davock Origi da neo giocatore rossonero, il Diavolo sta riflettendo su come migliorare il proprio pacchetto difensivo. Tantissimi i nomi in gioco, molti delle vere e proprie scommesse come Abdou Diallo (26 anni) e Thilo Kehrer (25 anni), entrambi poco utilizzati al PSG.

Ci sarebbero poi altre piste come quella che porta a Francesco Acerbi (già visto in maglia rossonera nella stagione 2012/13 con pochissime presenze). Da non escludere neppure un ultimo tentativo per Gelson Bremer, vicinissimo a prendere il posto di Milan Skriniar all’Inter (sempre che lo slovacco faccia le valigie).

Milan, tante cessioni per finanziare il mercato in entrata

Come tanti altri top club, il Milan vuole fare più cassa possibile con le cessioni, così da poter finanziare gli acquisti senza troppi rischi a livello economico. Samu Castillejo (ancora un anno di contratto con il Diavolo) piacerebbe al Valencia del suo ex allenatore al Milan Rino Gattuso.

Si attendono offerte importanti anche per Ante Rebic e Alexis Saelemaekers. Se venduti insieme, potrebbero portare ad un incasso di 30/35 milioni di euro. Ci sono, invece, tantissime squadre sulle piste di Theo Hernandez ma, da questo punto di vista, il Diavolo non ci sente. L’esterno rossonero è considerato incedibile.

