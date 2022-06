Milan, offerta monstre del Chelsea per due gioielli rossoneri

27-06-2022 20:59

Origi è sbarcato a Milano ed è il vero primo colpo del Milan in questa estate di mercato, ma si tratta di un affare già chiuso da tempo. Un buon centravanti il belga che però non ha giocato molto a Liverpool dal 2018 vista la forte concorrenza e quindi un po’ arrugginito, solo il tempo dirà se la scommessa del club è stata vinta. I tifosi del Milan, considerando anche le mosse di Inter e Juve, si aspettano comunque di più.

Milan, Pioli è fiducioso

Nelle ultime ore, Pioli è apparso sereno e ha riposto fiducia nella società: “Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo. Scudetto? Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma deve essere solo un punto di partenza. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Cosa mi aspetto dal mercato? Mi aspetto di riprendere il 4 luglio con grande entusiasmo, i miei giocatori mi sono mancati. Sarà una stagione difficile, noi cercheremo di essere all’altezza. Poi il club sa benissimo cosa deve fare“.

Chelsea, nel mirino Theo e Kalulu

Il club sa bene cosa fare come ha riportato Pioli, ma adesso rischia di dover compiere una scelta importante. Già perché il Chelsea, che ha a disposizione 200 milioni di sterline da investire sul mercato, ha messo gli occhi su due giocatori fondamentali del Milan: Theo Hernandez e Pierre Kalulu.

Milan, l’offerta monstre del Chelsea

Per due dei grandi protagonisti dello scudetto rossonero, il Chelsea è pronto a mettere sul piatto un’offerta piuttosto interessante. I blues infatti sono pronti a investire sul terzino francese ben 50 milioni di sterline, mentre per il difensore centrale 25 milioni. Un totale di 75 milioni di sterline equivalenti più o meno a 87 milioni di euro. Nell’affare potrebbe essere inserito come contropartita anche Ziyech, nel mirino del Milan.

Un’offerta decisamente allettante, anche se il Milan valuta i suoi due gioielli molto di più. Il Chelsea però non ha problemi ad alzare l’asticella e i prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi. Il Milan aspetta, Pioli nel frattempo si fida.

