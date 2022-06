Milan, Ziyech nuovo nome per l’attacco: il piano di Paolo Maldini

25-06-2022 11:45

Il Milan si trova ora in una posizione davvero molto delicata. I lunghi tempi della società, che non ha ancora firmato i rinnovi di Maldini e Massara, hanno completamente bloccato il mercato in entrata.

Maldini aspetta, ma nessuno lo chiama da RedBird, e così i piani per l’estate stanno lentamente cambiando.

I soldi per Botman reinvestiti per l’attacco

Sembra questa, ora, la nuova linea che seguiranno i dirigenti rossoneri sul mercato. Per Botman si era disposti a spendere una bella cifra, ma perchè era un colpo studiato da tempo e che rientrava nei parametri rossoneri, anche per età ed esperienza internazionale.

Ora invece questo gruzzolo verrà speso in altri reparti e, se si cercherà ancora un difensore, sarà un giovane in rampa di lancio da fare crescere con calma, contando anche sul rientro di Kjaer.

Al momento, i nomi in pole per il ruolo di difensore centrale sono Malick Thiaw dello Schalke 04, seguito già lo scorso gennaio, William Saliba dell’Arsenal e Arthur Theate del Bologna.

Per l’esterno spunta la pista Ziyech del Chelsea

È l’olandese Hakim Ziyech il nome per il ruolo di esterno destro del Milan. L’ex Ajax vuole lasciare il Chelsea e Stamford bridge, e anche i Blues non si farebbero grossi problemi a lasciare partire quello che viene considerato a tutti gli effetti un esubero.

Come riporta Sky Sport, i rossoneri vorrebbero l’Oranje in prestito con diritto di riscatto, ma il problema rimane il costo dell’ingaggio del giocatore, che rimane alto anche usufruendo del Decreto Crescita.

Le parti comunque continuano a trattare, filtra ottimismo.

Tutte le alternative a Ziyech, da Berardi ad Asensio

Dunque al momento l’attacco è la priorità di Maldini e Massara, in attesa che la situazione contrattuale venga sistemata anche perchè l’accordo col Diavolo scadrà tra pochi giorni.

Rimane aperta la pista che porta a Marco Asensio, anche se per lo spagnolo l’ipotesi è solo una cessione definitiva a 30 milioni di euro. In questi giorni si sta parlando tanto anche di Traore del Sassuolo e Charles De Ketelaere d el Brugge, giocatori con caratteristiche diverse ma sondati dai rossoneri. Per il belga, tra l’altro, ora non sarebbe neanche più una questione di soldi

Il giocatore più pronto al momento per vestire la maglia del Milan sembra essere Domenico Berardi, sempre del Sassuolo, ma pare anche il più difficile da prendere date le altissime richieste degli emiliani per il cartellino.

