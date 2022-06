23-06-2022 09:43

Tanti nomi, tante idee, grandi obiettivi seguiti per mesi e che sembravano ormai a un passo, ma che in dirittura d’arrivo rischiano di sfuggire. Stenta a decollare il mercato del Milan, anche e soprattutto in ragione dell’incertezza che si respira attorno alle due figure chiave delle trattative rossonere, Maldini e Massara. Molto probabilmente, con la sospirata fumata bianca sul rinnovo ci sarà un’accelerazione nelle operazioni che, al momento, languono.

Milan, le ultime ghiotte novità di mercato

Ci sono però novità delle ultime ore che stanno provocando un po’ di fermento nella tifoseria. La prima è rappresentata dai rumors, sempre più insistenti, legati a un inserimento del Diavolo nella corsa a Paulo Dybala. Uno “sgarbo” ai cugini dell’Inter che sarebbe ricordato a lungo. L’altra è costituita dai contatti per un attaccante del Sassuolo, uno dei tanti gioiellini che la formazione emiliana ha messo in esposizione sul suo bancone pregiato.

Il Milan segue Traore: costa 25 milioni

Si tratta di Hamed Junior Traore, jolly d’attacco in grado di ricoprire più ruoli. Scrive la Gazzetta dello Sport: “Mentre si complica la pista Sanches dopo l’arrivo di Campos al Psg, il Milan contatta il Sassuolo e l’agente di Hamed Junior Traore. Con l’ivoriano Pioli avrebbe un jolly capace di giocare da 10, da esterno d’attacco a sinistra e da mediano davanti alla difesa”. Insomma, un campioncino giovane e duttile, dalle indubbie qualità. Per lui il Sassuolo chiede 25 milioni ed è forte la concorrenza del Leeds, anche se Traore preferirebbe rimanere in Italia e misurarsi con una big.

Traore al Milan? Per i tifosi c’è di meglio

C’è fermento, appunto, ma non entusiasmo tra i tifosi rossoneri di fronte alla prospettiva di ingaggiare Traore. Molti, infatti, preferirebbero il “piano A”: “Meglio puntare su De Ketelaere, costa meno e può crescere e diventare molto più forte”, scrive Paul. “Mi sembra strano che un giocatore del Sassuolo sia valutato solo 25 milioni”, è il dubbio di Oscar. “Il Sassuolo chiede 25, il Milan offre 0, si tratta”, è invece la battuta ironica di GTO. “25 sono troppo pochi non lo vogliamo”, twitta sarcastico Lorenzo. Mentre Massimo ha dubbi: “Al Sassuolo Raspadori gioca dietro le punte e Traore a sx…perché mai al Milan verrebbe preso per fare il trequartista?”.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE