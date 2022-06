SONDAGGIO - Calciomercato, Dybala a un bivio: meglio Milan o Inter?

23-06-2022 12:10

Che l’addio di Paulo Dybala alla Juventus avrebbe portato a un’estate rovente per l’argentino lo si sapeva, ma le ultime news di calciomercato rendono la telenovela ancora più “piccante” visto che, al momento, la Joya sembra più lontana dall’Inter… e vicina al Milan.

Che derby di mercato per Dybala

Sì, perchè i rossoneri parrebbero aver approfittato della situazione di stand-by che è venuta a crearsi tra l’Inter e Dybala per tentare un nuovo assalto al 29enne ex Juventus. Lo scorso mercoledì 22 giugno alcuni intermediari del gruppo Elliott avrebbero contattato telefonicamente l’entourage del giocatore e sondato il terreno riguardo sia lo stato della trattativa con i “cugini” nerazzurri, sia le eventuali pretese economiche che la Joya avanzerebbe nei confronti del Milan. E’ proprio questo, attualmente, il principale scoglio da superare: dal punto di vista tecnico, infatti, Dybala non avrebbe problemi ad accasarsi dai Campioni d’Italia, che anzi gli garantirebbero sicuramente più minutaggio e, soprattutto, il ruolo di assoluto leader tecnico della squadra. D’altro canto, però, i rossoneri non possono contare sulle risorse interiste, per cui l’attaccante dovrebbe giocoforza abbassare le proprie richieste contrattuali per adeguarsi agli standard societari.

L’Inter rimane la pista più calda

Non fraintendeteci, i nerazzurri restano in ogni caso i favoriti nella corsa a Dybala, che ha già un accordo di massima con Beppe Marotta il quale, però, negli ultimi giorni si è focalizzato sul ritorno a Milano di Romelu Lukaku. A breve il dirigente incontrerà l’intermediario del giocatore, Fabrizio De Vecchi, a cui ribadirà la volontà dell’Inter di chiudere l’affare, ma non ora (prima è indispensabile fare cassa con almeno una cessione di peso) e, soprattutto, non alle cifre chieste dal giocatore che, oltre a uno stipendio da 6 milioni a stagione, includerebbero anche diversi bonus (individuali, di squadra e alla firma) oltre alle ormai tradizionali commissioni. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’argentino “costringerebbe” Simone Inzaghi a ridisegnare la squadra per non lasciare in panchina uno tra lui, Lautaro Martinez e Lukaku: un affare sì, quindi, ma solo a determinate condizioni.

Non solo Milan e Inter su Dybala

Ecco perchè l’opzione Milan non sembra poi così campata per aria ma, se dovesse saltare la trattativa con l’Inter, ecco che anche la Roma tornerebbe prepotentemente in corsa. L’addio di Mkhitaryan (che ha svolto le visite mediche proprio coi nerazzurri) ha lasciato un vuoto tecnico importante nella rosa di Josè Mourinho e Dybala, oltre a rappresentare il giusto regalo per la vittoria della Conference League, rilancerebbe i giallorossi anche in ottica tricolore. Inutile dire che, pure in questo caso, il principale ostacolo è di tipo economico e che quindi le piste straniere restano sempre prepotentemente in piedi.

