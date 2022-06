23-06-2022 09:26

Paulo Dybala è uno dei parametri zero più desiderati d’Europa. Dopo aver concluso la sua lunga avventura con la Juventus, sembrava destinato a trovare, in tempi rapidi, una nuova squadra da cui ripartire ma, a oggi, il suo futuro non è ancora chiaro.

Dybala, l’Inter resta in pole position ma non ha fretta

L’Inter resta il club più vicino a Paulo Dybala. Beppe Marotta, estimatore numero uno della Joya, è stato il primo a farsi avanti per provare a trovare un accordo con l’entourage dell’argentino. La proposta sarebbe stata fatta e le parti non sarebbero molto distanti, eppure niente fumata bianca (per ora).

Si vocifera che Paulo Dybala starebbe riflettendo sul da farsi mentre l’Inter, contemporaneamente, sta lavorando sul ritorno di Romelu Lukaku a Milano, sponda nerazzurra (impegno non da poco). La situazione con Paulo Dybala potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, sempre che si arrivi ad un’intesa totale.

Milan, l’idea Dybala non è solo una suggestione

Sullo sfondo ci sarebbe il Milan che starebbe pensando, seriamente, a farsi avanti e provare, quindi, a soffiare la Joya all’Inter. La nuova proprietà rossonera vorrebbe presentarsi con un grande colpo ad effetto: l’argentino ex Juventus sarebbe un biglietto da visita straordinario.

Chiaramente, per poter diventare un candidato serio nella corsa a Paulo Dybala, il Diavolo dovrà mettere sul piatto una proposta economica migliore di quella dell’Inter e offrire all’ex Juventus una posizione privilegiata nel progetto rossonero. Molto dipenderà dalle eventuali cessioni in casa rossonera. L’affare Paulo Dybala è decisamente oneroso dal punto di vista economico.

Dybala, l’opzione Roma e le offerte dall’estero

Non solo Milan e Inter. Anche la Roma avrebbe fatto un pensierino al sogno di vestire di giallorosso Paulo Dybala. José Mourinho è una garanzia in qualsiasi trattativa e, nel caso ci fosse uno spiraglio, potrebbe farsi avanti personalmente per convincere l’argentino a sposare il progetto giallorosso.

Tante, infine, le possibili destinazioni estere. L’Atletico Madrid resta un’opzione interessante, così come il Manchester United, alle prese con una vera e propria rivoluzione. Tantissime voci ma nessun accordo. Paulo Dybala, al momento, non sa ancora dove giocherà il prossimo anno. Curioso ma vero.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE