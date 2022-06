Lukaku torna all'Inter, venerdì le visite mediche

21-06-2022 21:05

Romelu Lukaku torna all’Inter: i nerazzurri e il Chelsea hanno raggiunto l’accordo per un prestito oneroso da otto milioni di euro, più una serie di bonus legati alle vittorie e agli obiettivi personali del giocatore.

Secondo quanto riporta l’Ansa, mercoledì avverrà lo scambio dei documenti, e venerdì il giocatore sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto con la società meneghina. Lukaku non vede l’ora di rilanciarsi in nerazzurro dopo una stagione da dimenticare a Londra, dove non è riuscito a ripetere i numeri e le prestazioni fatti vedere agli ordini di Antonio Conte, quando nel 2020-21 fu il protagonista indiscusso dello scudetto del Biscione.

