07-06-2022 08:23

Il futuro di Paulo Dybala è ancora avvolto nel mistero. A oggi, ancora non è chiaro dove giocherà il prossimo anno. Conclusa l’avventura in bianconero, è chiamato a una scelta difficile. Tre squadre sulle sue tracce: Inter, Atletico Madrid e anche la Roma.

Inter, tanti sacrifici per avere Dybala

L’Inter pare essere in pole position per l’acquisto di Paulo Dybala. Beppe Marotta ha, da sempre, un debole per l’argentino e starebbe facendo di tutto per portarlo a Milano, sponda nerazzurra. Ci sarebbe anche un piano molto chiaro: cedere diversi giocatori per avere il cash necessario per convincere la Joya.

Sul piede di partenza ci sarebbero Arturo Vidal (possibile nuova avventura in Brasile, al Flamengo) e Alexis Sanchez (piacerebbe molto al Galatasaray). Dovessero partire entrambi, l’Inter risparmierebbe circa 15 milioni di euro in stipendi. Attenzione anche a Pinamonti, valutato circa 20 milioni di euro e accostato a diversi club (ci sarebbe anche il Monza).

Futuro Dybala, l’Atletico Madrid fa sul serio

In Champions League, all’Atletico Madrid, ha segnato uno dei suoi gol più belli (su punizione, all’Allianz Stadium). i colchoneros conoscono perfettamente il valore di Paulo Dybala, lo conosce soprattutto Diego Simeone che starebbe spingendo per averlo tra le sue fila. Un talento come la Joya farebbe molto comodo in una squadra che fa delle ripartenze un suo marchio di fabbrica.

L’Atletico Madrid starebbe pensando di farsi avanti con una proposta importante in tempi brevi, così da sbaragliare la concorrenza e portarsi a casa l’ex bianconero. Il fatto di disputare la Champions League è un asset importante per sedersi al tavolo con l’entourage dell’argentino.

Roma, Mourinho spera nel colpo Dybala

Infine, attenzione alla Roma. La società giallorossa si sta muovendo alla grande sul mercato. José Mourinho spera che possa arrivare anche il colpo eccezionale, ovvero Paulo Dybala. Non facile, anche perchè la Roma non partecipa alla Champions League. Tuttavia, i giallorossi proveranno comunque a farsi avanti.

Paulo Dybala è chiamato a fare la sua scelta. Secondo Sky Sport, in settimana ci sarà un nuovo incontro tra i suoi agenti e i vertici del club nerazzurro per capire se davvero l’Inter possa essere la soluzione finale del rebus. Atletico Madrid e Roma attendono novità per capire come comportarsi.