04-06-2022 20:32

Andrea Pinamonti, dopo una buonissima stagione all’Empoli, tornerà alla base ma non per restare, ma per essere ceduto e fare cassa in vista del mercato estivo nerazzurro. L’intenzione di Marotta, rivela Sportmediaset, è quella di inserirlo nell’affare Bremer col Torino.

Anche altre realtà però si stanno interessando a Pinamonti, come per esempio Fiorentina e Lazio, entrambe alla ricerca di una punta affidabile e in grado di agire anche da subentrato.