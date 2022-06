I tifosi del Milan sognano lo sgarbo all'Inter, il dietrofront accende il web

23-06-2022 08:17

Di “scippi” sul mercato è piena la storia del calcio ma dovesse verificarsi quello che si sta prefigurando in queste ore sarebbe davvero clamoroso. Dopo mesi passati a sentire di accordo trovato tra Dybala e l’Inter, di firma a un passo, di dettagli da limare che non precludono un affare ormai chiuso ecco che la trattativa sembra riaprirsi. L’Inter avrebbe dato priorità all’operazione Lukaku, che si sta per chiudere, e ha lasciato la Joya in stand-by.

Dybala ha fretta, la Joya pronta a mollare l’Inter

Sui giornali si legge che Dybala soffre lo stallo in cui è finita la trattativa con l’Inter, si sta allenando e vuole cominciare da subito la stagione. Ora ha fretta di avere il sì definitivo dei nerazzurri che restano in pole anche se il Milan osserva la vicenda e c’è l’ipotesi Spagna. Intanto ieri manager di Elliott hanno avuto contatti con l’entourage dell’argentino per essere aggiornati sulla trattativa con l’Inter. L’ipotesi è di indirizzare sull’attaccante i soldi per Botman.

I tifosi del Milan pronti ad accogliere Dybala

Fioccano le reazioni: “Mi ricorda la trattativa Tonali-Inter tutti lo davano per fatto al 100% poi all’Inter non avevano i soldi per prenderlo ed andò al Milan” oppure: “Stiamo virando il budget che era per Botman su altri ruoli preminenti. Io mi affretterei a prendere Dybala subito e Renato Sanches” e ancora: “Sono mesi che lo dico . Ci sono motivi validi per Dybala al Milan , per me si farà . Primo , il Milan cerca una figura immagine di livello internazionale , riconoscibile . Secondo il tetto salari è aumentato e quindi con una piccola riduzione viene al Milan”.

La paura dei tifosi dell’Inter: perdere Dybala sarebbe un trauma

Di ben altro tenore ovviamente i commenti degli interisti, terrorizzati all’idea di vedere l’argentino con la maglia rossonera dopo aver sognato il tridente-fantasia con Lukaku e Lautaro: “Avere in pugno Dybala e non prenderlo è da stupidi, io ci resterei malissimo se non arriva” ma anche: “Dybala vuole solo l’Inter. Alla fine lo prende l’Inter. Stanno solo aspettando di vendere qualche giocatore, penso, per fare spazio e poi chiudere con lui”

Infine la chiosa in salsa bianconera: “La Storia di Dybala deve essere un avviso a tutti i giocatori Juve. Voi avete le vostre pretese ma occhio che da altre parti non ci sono i ponti d’oro come credete voi. Il giochetto del procuratore di Dybala é stato smascherato miseramente”.

