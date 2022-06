25-06-2022 08:20

Un colpo preparato e tanto atteso che alla fine sfugge di mano. Sven Botman non giocherà con la maglia del Milan nella prossima stagione. E’ stato un lunghissimo corteggiamento quello tra il club rossonero ed il difensore olandese ma prima del fatidico sì, è arrivato di mezzo il Newcastle che agendo da terzo incomodo ha fatto letteralmente saltare il banco.

Milan: Botman va al Newcastle

Il Milan stava cercando da tempo di arrivare a Sven Botman. Il difensore olandese di proprietà del Lille è finito nel mirino dei dirigenti rossoneri da molti mesi e sembrava solo questione di tempo prima di condurre in porto l’affare. In molti speravano in un suo arrivo già nel corso del mercato di gennaio ed il giocatore si è promesso più volte al Milan.

Nelle ultime settimane però si è registrato un interesse sempre crescente del Newcastle per il calciatore. Il club inglese, dopo il cambio di proprietà dei mesi scorsi, ha deciso di rompere gli indugi facendo pressioni sul Lille ed alla fine riuscendo a convincere anche Botman.

Milan: la nuova proprietà è già nel mirino

Fatta eccezione per l’affare Origi che arriverà al Milan a parametro zero, il mercato dei rossoneri sembra bloccato in questo momento. Il cambio di proprietà con l’avvento di RedBird ha messo in pausa il mercato e la volontà del club anche nell’affare Botman è stata quella di non partecipare ad aste.

Tifosi rossoneri furiosi sui social

La notizia del passaggio di Botman al Newcastle ha scatenato la reazione dei tifosi rossoneri: “Cardinale deve ancora comprare ma già sta facendo danni”, scrive Lorenzo. Mentre Massy commenta: “Mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto vederlo con la nostra maglia ed il ragazzo voleva giocare con noi, si vede che ha ricevuto risposte negative da parte del Milan”. Anche Arianna è delusa: “Rido per non piangere. Sette mesi di trattative, letteralmente buttati”.

C’è chi prova a trovare qualcosa di positivo in questa situazione: “Non è una brutta notizia. Il Milan deve puntare i soldi destinati a Botman in altri reparti – suggerisce Mattia – Dietro si può prendere un giocatore di prospettiva o uno esperto a poco. Kalulu ha meritato la fiducia e il ruolo da titolare”. Anche Carlo la pensa allo stesso modo: “Inutile spendere 30 milioni se hai Tomori, Kalulu e Kjaer. Meglio spendere tutto su centrocampo e attacco”.

