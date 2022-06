Milan, brutte notizie dal mercato per Pioli: sfuma l'affare

24-06-2022 20:35

Brutte notizie in casa Milan sul mercato. Se Inter e Juventus stanno già portando a termine acquisti importanti come Lukaku e Pogba, il club campione d’Italia in carica è un po’ fermo e adesso, nelle ultime ore, si è fatto soffiare un giocatore che sembrava destinato a indossare la maglia rossonera nella prossima stagione.

Milan, sfumato Botman

Sven Botman infatti, per mesi inseguito dal Milan, salvo clamorosi ribaltoni è a un passo dal Newcastle, squadra molto attrezzata economicamente e che ha voglia di realizzare una grande squadra e vincere qualcosa i prossimi anni. Il 22enne centrale olandese del Lilla sfuma per i rossoneri, poiché il corteggiamento dei campioni d’Italia si è protratto troppo a lungo senza arrivare al matrimonio.

Milan, l’offerta del Newcastle

Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi però il Newcastle ha compiuto un affondo decisivo col Lilla per il cartellino, trovando di fatto l’accordo col club francese sulla base di circa 45 milioni di euro per Botman.

Milan, le alternative per accontentare Pioli

Adesso il Milan è costretto a virare su altri obiettivi per la difesa. Un vero peccato perché il profilo era perfetto per Pioli e per Maldini, considerando l’età e il valore del giocatore, uno dei protagonisti assoluti della Ligue 1 vinta dal Lilla nell’annata 2020-21. Il passaggio di proprietà dalle mani del fondo Elliott a quelle di RedBird però ha creato un rallentamento nelle strategie di mercato e Botman ne è stato vittima a suo malgrado.

Sono stati fatti altri nomi per la difesa, ma ovviamente si tratta di profili diversi rispetto a quello di Botman. Piace Francesco Acerbi, in rottura con la Lazio dopo aver avuto problemi anche con la tifoseria. A gennaio era stato sondato Theate, difensore belga del Bologna. Ma non basta, con Romagnoli in uscita servirà un giocatore di livello ed è chiaro che sul mercato bisognerà essere più decisi.

