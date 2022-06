27-06-2022 19:37

Il colpo in attacco del Milan sarà presto ufficiale. Divock Origi è arrivato nel tardo pomeriggio a Malpensa ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Martedì il belga sosterrà le visite mediche di rito e firmerà un quadriennale da circa quattro milioni di euro a stagione.

Si tratta di un acquisto a parametro zero per il Milan, dato che Origi era in scadenza di contratto con il Liverpool. Il giocatore lascia così i Reds dopo sei stagioni complessive, con cui ha vinto su tutte la Premier 2020 e la Champions League 2019, grazie anche a un suo gol nella finale contro il Tottenham.

