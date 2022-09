Milan: non tramonta l'ipotesi Ziyech per gennaio

16-09-2022 11:38

Il calciomercato estivo si è concluso da poco, ma alcune trattative rimangono in piedi per essere finalizzate nella finestra invernale.

Una di queste potrebbe essere quella legata all’arrivo di Ziyech a Milano, sponda rossonera.

Dopo i contatti fitti della finestra estiva del mercato, il talento marocchino resta infatti nel mirino dei rossoneri per rinforzare l’attacco di mister Pioli a gennaio, anche in ottica Champions, in caso di approdo agli ottavi. Il Milan avrebbe sulla carta un altro terminale offensivo da aggiungere come spalla a Giroud, almeno in campionato.

Sull’esterno offensivo del Chelsea è ancora vigile pure l’Ajax, che negli ultimi giorni di trattative – sottolinea Football London – è stato molto vicino a riportarlo alla base, senza però riuscire a trovare un accordo coi Blues.