15-11-2022 17:00

Il Milan al momento è il primo inseguitore del Napoli nella corsa al titolo della Serie A. Fino a questo momento i rossoneri, nonostante tantissime difficoltà e infortuni, rimangono al secondo posto in classifica, con la speranza di recuperare quando inizierà la seconda parte di stagione.

Al momento non si conoscono per davvero i piani del Milan per gennaio, ma ci sono molte indiscrezioni che collegano alcuni ottimi giocatori alla squadra di Stefano Pioli.

Milan, ci si deve liberare di tre giocatori

Il Milan ha di certo necessità di rinforzare la propria rosa, ma prima deve pensare a sfoltire il gruppo, liberandosi di alcuni giocatori che, per un motivo o per l’altro, non rientrano nell’attuale progetto tecnico.

Il primo nome destinato a partire è Tiemoué Bakayoko. Mai coinvolto nelle rotazioni di Pioli, la sua partenza libererebbe spazio in mezzo al campo e soprattutto abbasserebbe il monte ingaggi in modo considerevole.

Il secondo indiziato a lasciare Milanello è Ballo-Tourè, mai entrato veramente nelle rotazioni rossonere e richiesto al momento in Ligue 1, dove Monaco e Lille hanno mostrato interesse.

Per Yacine Zinédine Adli invece si dovrebbe trattare di un prestito, dato che il ragazzo ha fatto intravedere buone cose ma non trova spazio come trequartista a causa della forte concorrenza nel ruolo.

Milan, Pavard il nome nuovo per la fascia rossonera

I rossoneri sono impegnati anche nella ricerca di un altro terzino, e il nome nuovo di oggi è Benjamin Pavard, al momento in forza al Bayern Monaco. Protagonista assoluto degli ultimi Mondiali vinti dalla Francia, il terzo bavarese ha parlato dal ritiro francese, confidando alcune parole che si sarebbe scambiato col centravanti del Milan Olivier Giroud:

“Gioco ormai da sette anni in Germania. Ho ancora molti amici a Stoccarda. Con il Bayern Monaco ho vinto tutto. Gioco per vincere e sono disponibile per valutare nuovi progetti interessanti, ma da difensore centrale. Se Giroud mi sta provando a convincere a trasferirmi al Milan? (ride, ndr) Olivier mi dice sempre che l’Italia è un Paese che vive al 100% di calcio. Mi ha raccontato la magia dei derby, la grande festa dei tifosi per lo scudetto. Mi piacerebbe molto giocare con lui anche perché è un grande amico. Vedremo”.

Operazione complicata data l’alto costo di Pavard in termini di cartellino e ingaggio, ma a un prezzo giusto sarebbe davvero un gran colpo per i rossoneri.

Tre i nomi che circolano per l’attacco

Dati i problemi fisici di Rebic (che prima punta non è), la poca incisività sotto porta di Origi e l’incognita Zlatan Ibrahimovic (da valutare come tornerà nel 2023, ma difficilmente sarà ancora l’attaccante ammirato in precedenza) i rossoneri stanno tentando di rinforzare la zona della trequarti e l’attacco.

Il primo nome, tornato di moda nei giorni scorsi, è quello di Ziyech del Chelsea, che a Stamford Bridge non trova spazio e andrebbe al Milan molto volentieri.

Poco più di una suggestione sembra Youssoufa Moukoko, attaccante 17enne del Borussia Dortmund convocato anche per il Mondiale in Qatar con la Germania. In scadenza, i gialloneri potrebbero anche metterlo sul mercato per non perderlo a 0, e la sua valutazione si aggira sui 30 milioni, un po’ troppo per le casse rossonere a gennaio, anche se il passaggio del turno in Champions League garantisce un tesoretto interessante (anche se probabilmente verrà investito sui rinnovi).

L’ultimo nome è quello di Noah Okafor, che il Diavolo ha affrontato e ammirato nella doppia sfida di Champions League contro il Salisburgo.

A parlarne è Sky Deutschland, che comunque sottolinea la fortissima concorrenza internazionale (City e Liverpool su tutti) e il costo del cartellino che sarebbe di 35-40 milioni di euro.