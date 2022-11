13-11-2022 16:00

Il Milan scenderà in campo contro la Fiorentina, a San Siro, per la 15° giornata di Serie A Tim, l’ultima prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

Con l’ennesima vittoria, il Napoli ora dista ben 11 punti dal Diavolo secondo a 30 (assieme alla Lazio, entrambe con una partita in meno). Subito dopo la Coppa del Mondo partirà l’assalto alla banda di Spalletti, ma per fare questo la rosa deve essere sistemata.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla di alcuni movimenti che starebbero per prendere piede a Casa Milan, con un acquisto e almeno due cessioni previste per il mercato di gennaio.

Milan, sulla trequarti torna di moda Ziyech del Chelsea

Il ritorno di fiamma per il giocatore del Chelsea è motivato dalla mancata esplosione, fino a questo momento, di Charles De Ketelaere, il pezzo pregiato del mercato estivo costato 35 milioni di euro dal Bruges.

Con Ziyech il Milan aveva già trovato l’intesa in estate, quando non era ancora certo l’accordo col belga. Da quel momento a oggi, l’ex Ajax ha continuato a vedere il campo col binocolo nonostante l’avvicendamento di Potter sulla panchina dei Blues al posto di Tuchel.

A livello economico il Milan sarebbe anche pronto, riporta Sportmediaset, a fare uno sforzo dato anche il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, ma a livello numerico qualcuno deve per forza uscire prima di poter accogliere l’esterno marocchino.

Servono almeno due partenze, Adli e Ballo-Touré gli indiziati

Ballo-Touré, che è uno dei sette giocatori del Milan che prenderanno parte alla Coppa del Mondo (oltre a Sergiño Dest, Simon Kjær, Theo Hernández, Charles De Ketelaere, Olivier Giroud e Rafael Leão) non rientra nei piani di Pioli, che dal suo arrivo a San Siro lo ha utilizzato col contagocce.

Il suo destino potrebbe essere quello, sostiene la Gazzetta dello Sport, di lasciare Milano a titolo definitivo, con Lille e Monaco che sembrano interessate a riportarlo in Ligue 1.

Per Yacine Zinédine Adli la situazione è differente, in quanto i rossoneri credono ancora sul giovane trequartista. Nel pre-campionato ha fatto vedere ottime cose, ma anche a causa della forte concorrenza da inizio stagione non ha mai praticamente visto il campo in gare ufficiali.

Per lui la Gazzetta dello Sport parla di un possibile prestito, anche in Serie A, per fargli acquisire minutaggio e poi rivalutarlo nell’estate 2023.