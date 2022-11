13-11-2022 10:45

Ultima partita prima della sosta per il Mondiale, il Milan è costretto a rispondere al Napoli che ieri contro l’Udinese ha centrato l’undicesima vittoria consecutiva in campionato. I rossoneri, secondi, adesso sono a meno 11 e non possono permettersi un passo falso contro la Fiorentina. Viola a metà classifica ma in ripresa dopo un inizio difficile.

Milan, Pioli ritrova Giroud con la Fiorentina

Il Milan, reduce dallo 0-0 contro la Cremonese, ritroverà una pedina importante della formazione di Stefano Pioli: Olivier Giroud. L’attaccante francese ha saltato l’ultimo match a causa di una sciocca espulsione rimediata (doppia ammonizione), per essersi tolto la maglia dopo la rete del 2-1 nel finale con lo Spezia.

Olivier Giroud è fondamentale per questo Milan e un totem per Pioli: il francese ha realizzato quattro gol nei suoi ultimi quattro match con i campioni d’Italia tra Serie A e Champions League. I rossoneri hanno vinto 17 delle 18 partite in cui l’attaccante ha segnato in tutte le competizioni (perdendo solo contro il Napoli in campionato lo scorso 18 settembre).

Milan, Leao scatenato con la Fiorentina

Il Milan spera anche di ritrovare il vero Rafael Leao, a secco da tre partite in Serie A. L’occasione contro la Fiorentina è ghiotta, anche perché il portoghese quando affronta i viola solitamente si scatena.

Leao ha infatti segnato due reti in tre sfide di Serie A contro la Fiorentina, entrambe arrivate proprio al Meazza. Uno di questi gol, datato 29 settembre 2019, è stato anche il suo primo centro nella competizione. Prima del Mondiale, l’ala rossonera vuole tornare al gol in campionato: poi ci sarà tempo per stupire in Qatar e per il rinnovo.

Milan-Fiorentina, i precedenti

Per quanto riguarda i precedenti, il bilancio sorride ai rossoneri che hanno vinto 78 volte, con 51 pareggi e 48 vittorie della formazione viola.

Visti gli ultimi match a San Siro, difficilmente la sfida potrà terminare in parità: le due squadre hanno pareggiato soltanto una delle ultime 14 sfide di Serie A al Meazza (1-1 firmato de Jong e Ilicic nell’ottobre 2014).

Milan-Fiorentina, dove vedere il match

Milan-Fiorentina, sfida valida per il quindicesimo turno del campionato di Serie A, si disputerà domenica 13 novembre 2022 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 18,00.

Milan-Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno quindi seguire la sfida del Meazza su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, o in alternativa a TIMVISION BOX o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, un’altra opzione è rappresentata dall’attivazione di ‘Zona DAZN’. In tal caso, il canale di riferimento raggiungibile attraverso il decoder dell’emittente satellitare sarà il 214.