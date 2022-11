05-11-2022 09:11

Il Milan rischia di perdere Rafael Leao. Sono da mesi in corso le trattative tra il club e l’attaccante portoghese per mettere nero su bianco il prolungamento del contratto che allo stato attuale scade nel 2024. I tifosi del Milan si augurano che la vicenda arrivi presto a conclusone visto che nelle ultime due stagioni Leao è stata la vera arma in più a disposizione di Paolo Maldini.

Milan-Leao: il mondiale complica la trattativa

Nel corso delle ultime interviste Paolo Maldini è stato molto chiaro riguardo la vicenda che riguarda Rafael Leao. L’intenzione del Milan è quella di provare a sfruttare le settimana di pausa prima dell’inizio del mondiale per riuscire a firmare l’accordo di rinnovo con il calciatore portoghese. Ma con il passare dei giorni la situazione sembra complicarsi piuttosto che migliorare. Il primo ostacolo è quella sulla procura del calciatore che in questo momento sembra divisa tra il suo storico agente Jorge Mendes e l’avvocato Tim Dimvula, che ha ottenuto la procura del giocatore da parte del padre.

Il secondo punto caldo della vicenda riguarda l’aspetto economico. Il Milan sembra arrivato già ai limiti di quanto può mettere sul piatto con una proposta da 6,5 milioni di euro all’anno più bonus, anche se la richiesta da parte dell’entourage del giocatore è più alta. Il vero nodo riguarda però il risarcimento che Leao deve allo Sporting (19 milioni) con Leao che vorrebbe una consistente mano da parte del club a liberarsi di questo problema. Con il Mondiale di mezzo la valutazione del calciatore potrebbe salire ancora così come le sue richieste contrattuali.

Milan-Leao: si intromettono Chelsea e City

Come se la questione non fosse abbastanza complicata, a mettere ancora più in difficoltà il Milan c’è l’interesse delle big inglesi sul calciatore. Due club sono fortemente interessati a Leao già nella finestra di gennaio. Il primo a muoversi è stato il Chelsea, forte dei buoni rapporti con la società rossonera, che sarebbe disposto a mettere sulla bilancia un’offerta da 120 milioni di euro con la parte cash che potrebbe essere abbassata dall’inserimento di un calciatore come Broja (ma piacciono anche Pulisic e Ziyech). Ma occhio anche al City di Guardiola che cerca ancora un erede per Sterling andato proprio al Chelsea la scorsa estate.

Milan-Leao: sui social scatta la rivolta dei tifosi

Rafael Leao è uno degli idoli dei tifosi milanisti. Il portoghese viene considerato come il migliore del nostro campionato e come uno dei giocatori più promettenti del panorama internazionale e le voci sul suo rinnovo continuano a destare preoccupazione tra i fan rossoneri: “Sarebbe un colpo durissimo la sua partenza – commenta Blerim – non c’è nessun giocatore sul mercato in grado di diventare neanche la metà di quello che è Leao per il Milan”. Mentre Andre spinge senza pensarci verso il rinnovo: “Una cessione metterebbe tanti soldi nelle casse del club ma giocatori come Leao o Bennacer devi fare tutto il possibile e anche qualcosa in più per firmarli”.