Milan, oltre la sconfitta i tifosi non perdonano una scelta a Maldini

23-07-2022 20:48

La seconda uscita stagionale del Milan si chiude con la sconfitta contro gli ungheresi del Zalaegerszegi (ZTE). Un 3-2 che non fa danni, ma che non lascia ovviamente indifferenti i tifosi del Diavolo che, nella prima frazione di gioco, sono costretti a incassare le tre reti in 27′ minuti messe a segno dal ZTE. Olivier Giroud dal dischetto e Rade Krunic nel finale di gara rendono meno amara la sconfitta. Sui social, i tifosi si sfogano e, visti anche gli ultimi sviluppi con il calciomercato che fatica a decollare, mettono nel mirino Paolo Maldini per una scelta che trova pochi consensi.

Milan, il riscatto di Messias

Parliamo, in particolare, dell’acquisto a titolo definitivo dal Crotone di Junior Messias, che in campo dal 1′ contro il ZTE qualche giocata la regala, ma come il resto della squadra (infarcita di riserve) non brilla. Tralasciando il campo, quello che fa infuriare i tifosi sono i 4,5 milioni di euro al Crotone per il riscatto del brasiliano.

Milan, mercato bloccato

Quattro milioni e mezzo che, oggi, i tifosi vorrebbero vedere investiti diversamente sul mercato. Anche perché, fino a prova contraria, secondo le indiscrezioni la trattativa con il Club Brugge per il grande obiettivo, Charles De Ketelaere, si sarebbe arenata per colpa di un gap minimo tra domanda e offerta. Cifra di circa 2 milioni, che ora i tifosi rimpiangono e rinfacciano a Maldini e Massara.

I tifosi del Milan non si capacitano

Sui social c’è chi scrive: “A Maldini affiderei pure la vita dei miei figli ma Messias non andava riscattato” e un altro scrive: “Messias riscattato non mi passa comunque Una cosa fuori dal comune”, oppure: “Come volevasi dimostrare, Maldini non è infallibile“, “Comincio a pensare che fosse un obbligo mascherato“, “Va benissimo al posto di Castillejo (di cui è un upgrade). Il problema è se fa il titolare”, “Acquisto, ad oggi, INCOMPRENSIBILE”, “Come dicevo stamattina, meglio buttare soldi per Messias invece di utilizzarli per De Ketelaere“.