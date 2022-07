Milan, non c'è la fumata bianca per De Ketelaere

22-07-2022 21:19

Non è ancora fatta per De Ketelaere al Milan: i rossoneri hanno presentato un’offerta da 30 milioni di euro più bonus, proposta che non verrà ritoccata. Il Brugge però ne chiede 35 e non vuole fare sconti.

Il Milan resta fiducioso, ma se entro pochi giorni non dovessero arrivare segnali positivi potrebbero essere valutate alternative.

