Milan, Origi: "Trasferta difficile ma voglio godermi la partita"

30-10-2022 20:34

L’attaccante del Milan Origi, oggi titolare nella sfida contro il Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di questa importante gara. Queste le parole dell’ex Liverpool:

“Come punta cerco sempre di dare una mano alla squadra, fare gol e fare assist proprio come contro il Monza; è stata una ottima prova di squadra. Per noi oggi è una trasferta complicata, c’era bisogno di quella fiducia. Sono contento, mi auguro di godermi la partita. Napoli? Sappiamo che hanno tanti giocatori che stanno giocando al top, quindi per noi è una bella sfida. Il Napoli è una grande squadra. Anche noi siamo una grande squadra. È il bello del calcio: puoi metterti alla prova ed è quello che dobbiamo fare”.