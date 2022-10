Milan, palleggio e lavoro tattico col Torino nel mirino

28-10-2022 16:58

Rossoneri a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno, il penultimo in preparazione del prossimo impegno di campionato a Torino contro i granata di Ivan Juric, domenica 30 ottobre alle 20.45.

La sessions del Milan è iniziata in palestra con l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo rialzato per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. Terminata la prima parte il gruppo ha iniziato il lavoro con la palla, tramite una serie di torelli a tema, mentre i portieri hanno svolto esercitazioni specifiche con i preparatori; a seguire il lavoro tattico e la consueta partitella su campo ridotto. Domani, sabato 29 ottobre, il programma prevede il “doppio”, allenamento al mattino e, alle 13.45, la conferenza stampa di mister Stefano Pioli.