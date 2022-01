Milan, Paolo Maldini prima della Coppa Italia: "Non è detto che il difensore arrivi"

13-01-2022 21:47

Poco prima dell’inizio della sfida di Coppa Italia tra Milan e Genoa, Paolo Maldini ha parlato di mercato ai microfoni di Mediaset, rivelando un’indiscrezione sul possibile arrivo del tanto chiacchierato difensore alla corte di Stefano Pioli:

“Si fanno troppi nomi per il difensore e non possiamo smentire tutto, cercando di lavorare a fari spenti. Credo che in questo inizio campionato si sia vista anche l’affidabilità dei centrali, tra virgolette, di riserva. Quindi non è detto che arrivi qualcuno da qui a fine campionato”.

