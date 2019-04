Milan, parla Cutrone: "Vorrei giocare di più"

A sei giornata dalla fine del campionato, il Milan è momentaneamente quarto in classifica anche se la corsa per un posto in Champions League è ancora apertissima. Sabato alle ore 12:30, i rossoneri saranno ospiti del Parma e devono assolutamente conquistare la vittoria per poter sperare di guadagnare qualche punto su Inter e Roma, che si affronteranno alle 20:30 dello stesso giorno.

In un'intervista per Sky, Patrick Cutrone ha fatto il punto della situazione sulla questione Champions League: "Contro il Parma sarà una partita fondamentale per il quarto posto, che è il nostro obiettivo. Sarebbe bellissimo giocare in Champions, vogliamo qualificarci a tutti i costi. Le sei partite che mancano saranno sei finali, la vittoria con la Lazio ci ha aiutato mentalmente ma non dobbiamo abbassare la guardia".

L'attaccante del Milan, da quando è arrivato Piatek, ha trovato poco spazio: "Con lui ho un grande rapporto e un ottimo feeling in campo. Abbiamo dimostrato di poter giocare insieme, io faccio di tutto per convincere l'allenatore. Normale che vorrei giocare di più, ogni giocatore ha voglia di essere titolare ma io mi impegno sempre al massimo in allenamento per farmi trovare pronto in partita, poi sceglie il mister. L'atteggiamento conta più di tutto".

SPORTAL.IT | 18-04-2019 16:41