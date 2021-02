Milan, Pioli: "Lo United è il favorito per vincere l'Europa League"

L’ampolla di Nyon non è stata clemente con il Milan. I rossoneri dovranno affrontare il Manchester United agli ottavi di Europa League.

Stefano Pioli non ha nascosto la delusione del sorteggio, consapevole però del fatto che il Milan se la lotterà fino alla fine: “Per noi sarà una gara stimolante e motivante, affrontiamo la grande favorita della competizione. Un avversario e uno stadio che ricordano momenti gloriosi della nostra storia”.

Impossibile dimenticare per i tifosi rossoneri la finale di Champions League vinta contro la Juventus a Old Trafford nel 2003, così come il doppio confronto in semifinale con la squadra di Ferguson nel 2007 che ha portato il Milan a vincere la settima coppa dalle grandi orecchie.

OMNISPORT | 26-02-2021 16:02