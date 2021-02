Milan, Pioli non salva nessuno dopo la sconfitta con lo Spezia

Stefano Pioli, al termine del match perso contro lo Spezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Non siamo riusciti a mettere in campo una prestazione all’altezza. Gli avversari hanno fatto meglio di noi, le responsabilità sono totalmente nostre, dobbiamo imparare da questa sconfitta e ripartire. Ci sono situazioni dove non siamo stati precisi e preparati come di solito siamo. Chiunque abbia visto i nostri allenamenti non si sarebbe aspettato una prestazione del genere, purtroppo in campo è andata così. Abbiamo sofferto la loro pressione, poi nella ripresa perdendo una palla siamo andati sotto ed è diventata ancora più dura”.

Obiettivo ripartire subito per il Milan: “E’ una gara che ci deve far capire che quando giochiamo con le nostre qualità facciamo bene, stasera non ci siamo riusciti. I prossimi impegni sono importanti, sono sicuro che ci faremo trovare preparati. La squadra sta bene, è evidente che non siamo quelli di stasera. Lavoreremo per tornare ad essere quelli che siamo. La squadra non ha avuto problemi particolari. Alcuni giocatori hanno messo minutaggio. Quando in questo campionato non riesci a dare intensità vai in difficoltà, dobbiamo reagire con determinazione, abbiamo le qualità per tornare a fare le nostre cose”.

Le prossime partite saranno fondamentali, anche perché torna l’Europa League: “Da domani penserò alla gara di Belgrado, fisicamente stiamo ritrovando tutti i giocatori, potrà scegliere. Assaporiamo questa delusione per ripartire ancora meglio”.

La Juventus ha perso la partita contro il Napoli e il Milan non ne ha approfittato. Pioli però pensa alla squadra: “C’è rammarico per non aver messo in campo una prestazione all’altezza. Nessuno della squadra c’è riuscito e non ci sono riuscito nemmeno io, è una gara che va archiviata, dobbiamo tornare a giocare come sappiamo”.

Il Milan, durante la stagione, ha avuto diversi problemi per via degli infortunati. Adesso desta preoccupazione Rebic: “Ha avuto un piccolo infortunio ieri, credo che possa esserci già giovedì”.

OMNISPORT | 13-02-2021 23:54