Milan: Stefano Pioli avverte Zlatan Ibrahimovic su Sanremo

Il tecnico del Milan Stefano Pioli chiede a tutti concentrazione in vista della trasferta contro lo Spezia: “E’ sicuramente una partita difficile contro un avversario che ci ha creato problemi già nel match d’andata, ci sarà da mettere in campo una prestazione di alto livello. La preparazione è stata fatta per arrivare pronti e determinati”.

La questione rinnovi potrebbe turbare l’ambiente rossonero, finora granitico e compatto: “Il club e l’area tecnica hanno detto la loro, siamo fiduciosi di poter continuare insieme. Non ci sono situazioni di poca serenità, i giocatori sono concentrati. Il club sta costruendo qualcosa di importante”.

Un altro motivo di distrazione può essere la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Si parla di un possibile preparatore atletico ad hoc per lo svedese, che sarà presente in tutte e cinque le serate della manifestazione canora: “Non abbiamo ancora affrontato il team perché il nostro Festival in questo momento è il campo, mancano 5 partite prima di quella data, ci sarà tempo per organizzare bene il tutto. Il nostro obiettivo è restare concentrati sulle prossime gare“

“‘Volare’ la canzone del Milan? Bellissima canzone, ma non credo che sia giusta. Il concetto è lavorare, per dare il massimo e ottenere il massimo. Più i sogni son grandi e più le delusioni son grandi: dobbiamo vivere la realtà con consapevolezza e convinzione delle nostre qualità. Possiamo determinare noi le nostre fortune. Scudetto? La dirò solamente nel mese di maggio”.

Sugli obiettivi: “Lo ripeto tutti i giorni ai miei giocatori: non conta niente quanto fatto finora, dobbiamo continuare così e ottenere il massimo da questa stagione. Finora non basta quello che abbiamo fatto, non finisce domani il campionato. Vedremo cosa succederà, ma noi vogliamo arrivare a fine stagione senza rimpianti”.

