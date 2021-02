Milan, nuova idea per la porta

Il Milan si muove con grande oculatezza sul mercato, alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa di Stefano Pioli che si sta già dimostrando decisamente affidabile già in questa stagione per essere stabilmente una delle pretendenti allo Scudetto. Uno degli obiettivi attuali dei rossoneri è la ricerca di un portiere di esperienza e maturità che possa coprire le spalle in modo affidabile al titolarissimoo Gigio Donnarumma.

Daquesto punto di vista, come riporta la “Gazzetta dello Sport”, il Milan starebbe pensando di ingaggiare Antonio Mirante, che tanto bene ha fatto alla Roma quando è stato chiamato a sostituire il titolare pau Lopez. Negli ultimi giorni, si è parlato anche di un interesse della Juventus come vice-Szczesny, ma ora prospettiva sarebbe quella di diventare il terzo di Pioli alle spalle di Gianluigi Donnarumma.

L’affare potrebbe davvero andare in porto e sarebbe un’ottima occasione per il Diavolo, in quanto il contratto di Mirante con i giallorossi scadrà a giugno 2021, e dunque potrebbe tranquillamente arrivare a parametro 0.

OMNISPORT | 09-02-2021 13:17