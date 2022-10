Milan, Pioli pronto al rinnovo fino al 2024

30-10-2022 16:17

Non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda l’estensione di contratto di Stefano Pioli con il Milan. Nel contratto del tecnico rossonero è infatti già prevista una clausola per il rinnovo.

Si organizzerà, come dice il Corriere dello Sport, un piccolo summit nei prossimi giorni per discutere i dettagli, ma tutto sembra ormai deciso per il prolungamento dell’accordo tra le parti fino al 2024, la stessa linea che stanno seguendo i rossoneri da anni a questa parte per quanto riguarda la guida tecnica.

Pioli dunque continuerà a guidare il Milan almeno per le prossime due stagioni.