Milan, Pioli rinnova fino al 2025: manca solo l'ufficialità

31-10-2022 17:59

L’indomani della sconfitta di Torino per 2-1 contro i granata di Ivan Juric, Stefano Pioli ha sottoscritto il rinnovo del proprio contratto col Milan (in scadenza il 30 giugno 2023) fino al 2025 e con conseguente aumento dell’ingaggio da 3 a 3,5 milioni di euro a stagione. Manca solo l’annuncio ufficiale.

Pioli, che si era seduto sulla panchina del Diavolo esattamente 3 anni fa (era il mese di ottobre del 2019) subentrando all’esonerato Marco Giampaolo, che nel frattempo ha messo in fila altri due licenziamenti con Torino e Sampdoria. In questi tre anni, Pioli ha saputo risollevare le sorti dei rossoneri riportandoli in Champions League e, soprattutto, alla conquisto del diciannovesimo Scudetto al termine della scorsa stagione.