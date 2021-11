Milan-Porto, Conceicao: "Mancato qualcosa per vincere"

03-11-2021 21:55

Il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha parlato dopo l’1-1 del Porto contro il Milan a San Siro. Queste le parole del tecnico dei lusitani:

“Abbiamo fatto due belle partite, è mancato qualcosa a livello offensivo. Abbiamo avuto le occasioni per vincere. Il primo tempo è stato fantastico, non abbiamo fatto giocare i centrocampisti del Milan. Ci sono state le occasioni per fare il 2-0, loro hanno creato poco, ma non per mancanza di qualità. Nel secondo tempo abbiamo colpito la traversa. Dopo l’autogol abbiamo comunque provato a vincere. Io vedo il calcio così, con una grande pressione sull’avversario, quando abbiamo palla spesso cerchiamo la verticalizzazione, ma abbiamo anche la qualità per mantenere il possesso palla. Siamo focalizzati su questo tipo di mentalità, cerco di trasmettere la mia idea di calcio alla squadra”.

