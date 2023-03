Milan preoccupato per le condizioni di Kalulu

Il difensore, in ritiro con la Francia Under 21, salterà la partita di martedì contro la Spagna per un problema al polpaccio

26-03-2023 12:11

Milan in apprensione per le condizioni fisiche di Pierre Kalulu. Il difensore della Francia Under 21 salterà la partita di martedì prossimo contro la Spagna a causa di un problema al polpaccio: lo fa sapere Rmc Sport. Il giocatore rossonero era rimasto in panchina per tutti i 90′ nell’ultima amichevole che i Bleus avevano perso per 4-0 contro l’Inghilterra. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più sull’entità dell’infortunio di Kalulu. All’orizzonte per la squadra di Stefano Pioli c’è il big-match contro il Napoli capolista: partita fondamentale per i piazzamenti Champions.