Milan-Pro Sesto 6-0: goleada nella prima uscita rossonera

E’ iniziata con un’attesa vittoria la stagione 2021/2022 per il Milan di Pioli. Prima amichevole pre-annata per i rossoneri, che hanno superato agevolmente la Pro Sesto sul campo di Milanello, a dieci giorni dall’inizio del raduno con i giocatori che non hanno partecipato a Copa America ed Europei.

Pro Sesto battuata 3-0, in una formazione titolare che ha visto la presenza di Rafael Leao, secondo agli Europei Under 21 con la maglia del Portogallo e nuovamente a disposizione di Pioli dopo le vacanze post torneo. In squadra anche Pogeba, Caldara e Conti, tornati dai rispettivi prestiti ma ancora al centro dalle voci di calciomercato.

Milan in campo con Tatarusanu in porta in attesa di Maignan, mentre la difesa è di fatto praticamente quella titolare con Gabbia, Tomori, Romagnoli ed Hernandez. Dentro anche Bennacer, così come Castillejo. Nelle prossime settimane arriveranno

Al 19′ il Milan passa con Bennacer: contropiede di Theo Hernandez e palla all’algerino, tiro incrociato e vantaggio rossonero. Tre minuti dopo l’immediato raddoppio, stavolta con Leao: Maldini in avanti, tiro a giro del lusitano e 2-0. Al minuto 38 il tris con cui i meneghini hanno chiuso la prima frazione: Bennacer per il mancino di Castillejo, conclusione dai venti metri e rete del 3-0.

Nella ripresa cambio totale della formazione per Pioli, che ha mandato in campo le riserve in cerca di conferme per la prossima stagione del Milan: tra i più decisi il classe 2002 Andrea Capone, ononimo dell’ex giocatore di Cagliari e Vicenza.

Nonostante i continui tentativi, però, il risultato resta blindato sul tris: vicinissimo al poker Hauge, che al minuto 75 ha colpito un palo. La quarta rete arriva con la sfortunata autorete di Fasolini, in maniera a dir poco rocambolesca: legno di Colombo, legno di Pogeba e palla deviata in rete dal portiere della Pro Sesto. Al 90′ si scatena il terzino sinistro Kerkez: doppietta nel giro di un minuto per l’ungherese e nome da osservare nelle prossime settimane. Un mancino che potrebbe rappresentare un acquisto scovato in casa per Pioli e il Milan.

IL TABELLINO

MILAN-PRO SESTO 6-0

MARCATORI: 19′ Bennacer, 28′ Leao, 38′ Castillejo, 75′ aut. Fasolini, 90′ e 91′ Kerkez

MILAN PRIMO TEMPO (4-2-3-1) – Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Maldini, Krunic; Rafael Leao.

MILAN SECONDO TEMPO (4-2-3-1): Plizzari; Conti, Stanga, Caldara, Kerkez; Pobega, Di Gesù (71′ Robotti); Roback, Capone, Hauge; Colombo.

PRO SESTO (4-2-3-1): Del Frate (46′ Fasolini); Giubilato, C. Maldini, Marzupio, Caverzasi; Gattoni, Marchesi; Motta, Gualdi, Scapuzzi; Capogna.

OMNISPORT | 17-07-2021 18:49