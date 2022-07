Milan, prosegue la trattativa per De Ketelaere: il ragazzo insiste, serve affondare il colpo

25-07-2022 10:23

Il giocatore belga classe 2001 Charles De Ketelaere continua a spingere per vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. In accordo con la società, infatti, il ragazzo ha deciso di non farsi convocare per la prossima partita del prossimo club, in quanto desidera che non ci sia nulla che si metta in mezzo nella trattativa coi rossoneri.

Il Milan ha presentato la sua proposta, il Bruges chiede 35 milioni fissi ma davanti a questo scenario, ossia a questa piccola forzatura da parte del calciatore, tutti sperano che il club belga ceda e accontenti il giocatore.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE