Milan, quanti colpevoli per i tifosi, ma non mancano le note positive

Il Milan cade 1-2 in casa contro il Liverpool, chiude in ultima posizione il Gruppo B e dice addio alle competizioni europee. La serata dei rossoneri inizia anche bene, con la rete di Tomori poco prima della mezz’ora a illudere. Salah pareggia il conto dopo pochi minuti e nella ripresa, Origi ribalta tutto per il successo dei Reds di Jurgen Klopp. La prestazione del Diavolo non è certamente delle migliori e, sui social, i tifosi indicano i colpevoli.

Milan, quanti bocciati per i tifosi

Sul gol di Salah in molti se la prendono con Maignan e Kessie, non proprio impeccabili. Qualcuno scrive: “Male qui Maignan, ma Kessie pure peggio” e ancora: “Franck però dai”, “Male Maignan. Goal casuale quanto il nostro. 1-1. Poteva mandarla ovunque, non lì. Pazienza”, “Ma da quanto ve lo dico… Kessie va mandato via…“, “Se Kessie è un giocatore da 7 milioni all’anno io sono il nuovo Messia. Mandatelo via”.

Ce n’è anche per Theo Hernandez, poco reattivo dopo la respinta del portiere francese e, in generale, poco preciso. Un tifoso scrive: “Theooo stasera non ci siamo eh!“, e un altro commenta: “Pioli tira fuori Hernandez per favore”. E nemmeno Zlatan Ibrahimovic è esente da critiche: “Stasera Ibra fa perdere tre tempi di gioco“, sottolinea qualcuno, o anche: “A Ibra manca solo il pigiama stasera”. Così, a fine primo tempo, un tifoso riassume: “Noi stasera abbiamo tre palle. Ibra, Theo e Kessie. Tre palle al piede. La partita di stasera ci doveva dire a che livello siamo in Europa. Abbiamo moltissima strada da fare“.

Anche a inizio ripresa, Kessie non migliora la propria prestazione e attira ulteriori critiche. Tanti sentenziano: “Kessie ne sta sbagliando tante. Troppe. Fuori“, e ancora: “Kessie vedi di svegliarti che le stai sbagliando tutte”. Un tifoso chiede: “Ma veramente c’è qualcuno che da a Kessie più di 6 milioni???” e un altro posta: “KessieOut è già stato detto???”.

E quando, nel finale, Kessie si divora l’occasione per il pareggio, la storia si ripete. “9 mln chiede… ma vai a lavorare in un campo di patate”, e ancora: “E vogliamo ancora tenere il ciocco, vendiamolo e prendiamo anche 2 centesimi è meglio”, “Kessie vattene per favore”, “Kessie se parlo mi arrestano”, “Ma porca miseria Kessie”, “Kessie si dimostra essere anche oggi il giocatore più incisivo dell’uscita dalla Champions“.

Milan, la consolazione dei tifosi

Al termine, i tifosi trovano almeno di che consolarsi: “L’unica cosa positiva è che, visto quanto accaduto ad Oporto, la vittoria sarebbe stata ancora più amara della sconfitta” e ancora: “La vittoria dell’Atletico rende meno amara questa serata”. E qualcun altro sottolinea: “Due le cose positive stasera (per me): Aver evitato L’Europa League. Nessun infortunato. Delusione totale Kessie”, “Ok. Meglio che finire terzi. Cresceremo. Forza Milan Sempre”.

