Mercato Milan: si accelera per il rinnovo di Theo Hernandez

In attesa dell’impegno casalingo di domani pomeriggio col Sassuolo e dopo la vittoria esterna in Champions League contro l’Atletico Madrid, che tiene vive le speranze di accesso agli ottavi di finale, arrivano buone notizie anche sul fronte mercato per il Milan: il rinnovo del contratto di Theo Hernandez sembra più vicino.

Milan: meeting per il rinnovo di Theo Hernandez

Secondo quanto riportato da Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport, i due guru del mercato rossonero Paolo Maldini e Frederic Massara, nell’immediata vigilia della partita coi Colchoneros, si sarebbero incontrati con Manuel Quilon, l’agente del laterale francese arrivato due estati fa dal Real Madrid per 20 milioni di euro e legato al Diavolo fino al 2024. Le due parti avrebbero parlato a lungo, in particolare per quanto riguarda l’ingaggio, che attualmente è di circa un milione e mezzo di euro netti a stagione, sicuramente inferiore allo status di qualità che il terzino, approdato anche nella nazionale transalpina, si è guadagnato con le sue prestazioni.

Il Milan offre a Theo Hernandez uno stipendio più che doppio

La società punta a chiudere entro la fine dell’anno la trattativa per il rinnovo di Theo, che diventa essenziale per non perdere un altro pilastro della squadra dopo gli addii di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu e in vista di quello ormai quasi certo di Franck Kessie. Maldini e Massara hanno quindi proposto a Quilon di aumentare di più del doppio l’attuale stipendio di Hernandez, portandolo a 4 milioni di euro, con contratto prolungato fino al 2026, e proposte simili verranno fatte anche a Ismael Bennacer e Rafael Leao. L’accordo non c’è ancora ma il calciatore e il suo staff non chiedono più di 5 milioni di euro: poca, insomma, la differenza tra offerta e richiesta, è c’è fiducia per raggiungere presto una soluzione che soddisfi tutti.

In casa Milan si lavora anche per il rinnovo di Romagnoli

C’è anche però, conclude Laudisa, il capitolo Alessio Romagnoli, il cui attuale stipendio è di 6 milioni di euro, e qui l’intenzione è invertire la tendenza rispetto a Theo Hernandez, ossia una riduzione dell’ingaggio. Le reazioni del calciatore, che tra l’altro è in scadenza a giugno e che a gennaio potrebbe cercarsi un’altra squadra, incredibilmente non sembrano essere negative ma è chiaro che, nel suo caso, ci vorrà molto più lavoro e pazienza.

