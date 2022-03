Milan, richiesta dei tifosi a Pioli: Non deve andare più in panchina

02-03-2022 08:55

Non ha detto molto il derby di coppa Italia di ieri a San Siro tra Milan e Inter, almeno non molto di positivo certificando la crisi del gol dei nerazzurri – a secco da quattro partite – e la pareggite dei rossoneri che non riescono più a vincere ma una nota positiva c’è stata. Per i tifosi non è proprio una sorpresa, anzi. La prova di Kalulu, entrato al posto dell’infortunato Romagnoli nel derby con l’Inter, è stata l’ultima conferma che aspettavano per chiedere la promozione definitiva del difensore francese.

Per i tifosi Kalulu deve giocare sempre dall’inizio

Sul web è un coro a senso unico: “Kalulu e Bennacer devono essere titolari di questo Milan… Manca qualcosa in alcune zone di campo ma questi 2 sono pedine fondamentali sulle quali costruire” o anche: “Ma di Pierino Kalulu vogliamo dirlo che merita di essere titolare si o no” oppure: “Kalulu non lo terrei mai fuori” e ancora: “Kalulu anche ieri principesco”

Kalulu è da preferire a Romagnoli per i fan rossoneri

Fioccano i commenti: “Kalulu è nettamente più forte di Romagnoli e ieri si è visto” oppure: “So benissimo che per gerarchie e per il gioco di Pioli la scelta è Romagnoli ma io personalmente preferisco Kalulu”.

C’è chi scrive; “Basta con questa storia di Kalulu giovane seconda scelta… va schierato titolare sino a fine stagione” e ancora: “Basta Romagnoli, da adesso Tomori-Kalulu coppia centrale fissa” e poi: “Kalulu semplicemente perfetto ogniqualvolta tocca il manto erboso, giocasse al sassuolo verrebbe valutato almeno 40 milioni”.

Infine la chiosa: “Ultimamente seppur non giocando bene ho smesso di attaccare Pioli.. non commette più vaccate su chi schierare… tranne una non inserire titolare fisso Kalulu al posto di Romagnoli“.

