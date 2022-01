Milan, Sandro Tonali: "Pioli mi ha martellato. Avevo voglia di riscatto"

20-01-2022 22:30

Il mediano del Milan Sandro Tonali, rivelazione di questa stagione rossonera dopo una prima annata contraddistinta da luci e ombre, ha parlato a Repubblica del suo momento e dello stato di forma all’interno del gruppo del Diavolo, elogiando anche il lavoro compiuto da Pioli sul proprio gioco:

“Mi mancava l’1% che mi faceva stare dentro il gruppo. Pioli mi ha martellato sul lavoro, glielo devo riconoscere, avevo passato un anno difficile e abbiamo fatto come se non ci fosse stato. Tenere duro non è solo una mia caratteristica, è una dote necessaria nel calcio. Senza determinazione, senza voglia di riscatto, non puoi sfondare”.

OMNISPORT