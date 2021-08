Milan scatenato: tre mosse che fanno sognare i tifosi

Il Milan continua a testa bassa le sue operazioni di mercato. Il club rossonero ha cambiato moltissimo nel corso di quest’estate. Se le prime scelte non sono state dettate da una precisa volontà societaria, ora invece in club sembra seguire un percorso piuttosto lineare in vista del prossimo campionato. Dopo la partenza di Donnarumma e Calhanoglu, i rossoneri hanno messo a segno colpi importanti per rafforzare la squadra a disposizione di Stefano Pioli.

Le tre mosse del Milan

Il campionato è ormai alle porte e in casa Milan si provano a concretizzare le ultime operazioni in modo da mettere a disposizione di Stefano Pioli la squadra al completo il prima possibile. Nelle ultime ore il club rossonero sembra vicino all’acquisto di Florenzi dalla Roma per la fascia destra, al ritorno di Bakayoko dal Chelsea, e all’acquisto del centrocampista francese del Bordeaux, Yacine Adli.

Milan, i tifosi aspettano Florenzi

Tanti tifosi del Milan applaudono alla scelta Florenzi. Il giocatore non rientra più nei piani della Roma ma anche nel corso dell’ultimo Europeo ha dimostrato di poter essere un giocatore importante. “Spero che nessuno stia protestando per il possibile arrivo di Florenzi – scrive Marco – Oggi Florenzi vale 5 o 6 Dalot, e in più ti dà un pizzico di esperienza europea a ora a noi manca come il pane. E non stiamo parlando di un titolare”.

Convince meno invece la scelta Adli. Il giocatore francese del Bordeaux è un buon centrocampista, ancora di prospettiva che potrebbe essere adattato anche nel ruolo di trequartista. Ma i tifosi rossoneri pensano che in questo momento il club debba concentrarsi su altre priorità: “Non credo che Adli se viene può fare il centrocampista nel centrocampo a 2 del Milan, è un giocatore molto tecnico, che salta l’uomo, se viene fa il trequartista”. Ma c’è anche chi ne sarebbe contento: “A me sembra un giocatore molto forte tecnicamente e se venisse al posto di Krunic ne sarei contentissimo”.

Il timore dei tifosi del Milan

L’unica preoccupazione dei tifosi rossoneri riguarda il ruolo di trequartista dove il Milan sembra voler aspettare gli ultimi giorni di mercato per provare a piazzare un affare last minute. Una scelta però che non sembra trovare pareri positivi: “Io non capisco. Facciamo la Champions ed abbiamo un quarto posto e perché no un primo da tentare di raggiungere e niente. Il prestito, aspettiamo il 31 agosto, Ilicic, il nuovo Gourcuff e intanto non abbiamo fatto nessun upgrade qualitativo”.

SPORTEVAI | 11-08-2021 08:33