Milan: se non si chiude per De Ketelaere, tutto su Ziyech

26-07-2022 13:16

Il tormentone dell’estate del Milan legato al nome di Charles De Ketelaere non è ancora arrivato alla conclusione. Le distanze fra il club rossonero e il Bruges non sono ampie, ma ci sono ancora. I belgi vogliono 35-36 milioni, mentre il Milan non vuole andare oltre i 32-33, come riportato dal Corriere della Sera.

Nonostante De Ketelaere voglia da tempo andare da mister Stefano Pioli, il Bruges continua a fare muro con il Milan. Questa potrebbe essere la settimana decisiva, con i rossoneri che se non riusciranno a chiudere per il belga andranno dritti su Hakim Ziyech, che si può liberare dal Chelsea a cifre più basse.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE