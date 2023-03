Milan, Shevchenko: "Contro il Tottenham mi aspetto un Leao protagonista"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex bomber ucraino accende i fari sull'attaccante portoghese

08-03-2023 10:32

L’ex bomber rossonero e Pallone d’Oro Andriy Shevchenko ha presentato così Tottenham-Milan, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: “Stasera mi aspetto che il leader lo faccia Rafael Leao: ha tutte le qualità per essere decisivo ai massimi livelli. E’ ora che faccia la differenza anche in Champions League: ha tanto da dare e può crescere ancora di più. Per esempio essere più presente in tutte le fasi della partita, più incisivo con le sue giocate, più leader in tutto”.

E ancora: “Il Milan visto a San Siro, all’andata, mi è piaciuto per mentalità, sempre dentro la gara. Ho visto giocatori molto determinati, ho ritrovato l’energia di squadra che è stata alla base dei successi. Se qui a Londra si presentano con lo stesso atteggiamento e lo stesso spirito faranno la loro parte”.