Milan, Simic al Frosinone

Era nell'aria da tempo ma ora è ufficiale: Stefan SImic vestirà la maglia del Frosinone fino a giungno.

Come si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale della società rossonera: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, le prestazioni sportive del calciatore Stefan Simic al Frosinone Calcio".

L'ex Crotone, centrale in grado di giocare anche a destra, è sceso in campo appena una volta con la maglia del Milan in questa stagione, nel match di Europa League con il Dudelange.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 18:40