Milan, Stefano Pioli: "Meritavamo di più ma è un buon risultato"

02-03-2022 00:16

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha preso la parola ai microfoni di Mediaset al termine dello 0-0 contro l’Inter nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il Milan è rimasto imbattuto per almeno tre sfide contro l’Inter nella stessa stagione per la prima volta dal 2004/05, quando ottenne tre vittorie e un pareggio tra Serie A e Champions League.

Questo il commento di Pioli, che giudica positiva la prova dei suoi e recrimina leggermente per non averla portata a casa:

“Abbiamo giocato una buona partita. Meritavamo qualcosa di più, nell’ottica delle due partite è un buon risultato ma credo che la squadra meritasse di vincere. È un raccolto parziale, ma sono soddisfatto della prestazione. La prossima partita sarà difficile, l’Inter è molto forte, ma ce la giochiamo. Abbiamo fatto un percorso importante in due anni e mezzo, vorremo vincere qualcosa per far diventare questa stagione molto importante. Pensiero al Napoli? No, ho scelto la squadra che stava meglio, sappiamo quanto sarà importante quella gara ma avremo il tempo necessario per prepararlo bene. Diaz escluso? Ho fatto tante valutazioni, ho preferito una squadra più energie e di gamba. Abbiamo concesso poco e siamo stati pericolosi, le scelte sono state giuste. Brahim ha fatto bene in campionato e stasera, ogni partita è diversa. Noi siamo stati squadra, chi ha giocato ha fatto bene”.

