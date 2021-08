Milan, sui social esplode la rabbia: "Scelta assurda"

Il giocatore chiave del Milan rischia uno stop. Franck Kessie aveva accusato un dolore dopo l’allenamento di ieri, questa mattina è arrivato l’esito dei primi esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare. Al momento però non si conosce ancora il grado della lesione e di conseguenza i tempi per il suo recupero ma resta senza dubbio in discussione il suo impiego nella prima giornata di campionato contro la Sampdoria.

Una situazione davvero preoccupante per il Milan, visto che il “presidente” è stato un giocatore fondamentale nella scorsa stagione, per molti aspetti il giocatore chiave nello scacchiere disegnato da Stefano Pioli ed una sua assenza dai campi di gioco potrebbe essere davvero difficile da assorbire soprattutto a inizio campionato.

Milan, sui social esplode la rabbia

La notizia deflagra come una bomba sui social e tra gli appassionati del Milan. Il calciatore, infatti, ha anche partecipato con la sua nazionale alle Olimpiadi di Tokyo allungando in questo modo una stagione già molto lunga: “Vorrei solo una mazza chiodata – dice Nicolò – e tutti i milanisti che dicevano che era giusto che Kessie andasse alle Olimpiadi”. Mentre Marco se la prende con lo staff medico: “Ma il Milan si è mai posto delle domande sul suo staff atletico e sui preparatori? Gli infortuni sono tanti”.

Ora i tifosi rossoneri spingono ancora di più la società verso il mercato, visto che a centrocampo c’era già una lacuna: “Anche se Kessie non si fosse infortunato, ugualmente il Milan doveva, e deve prendere un suo vice. Ora visto che si avvicina la prima giornata si dovrà accelerare per prendere il centrocampista. Oppure si dia fiducia a Pobega”. Sean è dello stesso avviso: “Ora mi raccomando prendiamocela con i preparatori atletici o con la preparazione per l’infortunio di Kessie, questo è da un anno che non si ferma mai e non abbiamo sostituti all’altezza”.

Le polemiche non mancano sulle scelte della società e del giocatore: “Bisognava per forza andare a giocare l’Olimpiade ben sapendo di non avere possibilità di vincerla. Giusto per non fare una preparazione come si deve” e ancora: “Questi sono i frutti dell’essere troppo gentili verso i giocatori. Semplicemente si poteva evitare di mandarlo a Tokyo”.

SPORTEVAI | 13-08-2021 12:40