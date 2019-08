Suma irrita i tifosi del Milan: Capite perchè bisognava venderlo?

Un pugno nell’occhio per i tifosi del Milan. Una voce autorevole come quella di Mauro Suma, direttore di Milannews, alla vigilia del debutto in campionato scrive un editoriale su Milannews in cui prova a difendere l’operato di Boban e Maldini, dà consigli sul mercato poco graditi e attacca anche Piatek (“non sarebbe arrivato il momento per Piatek di dettare la profondità? A furia di venire incontro per far salire la squadra, il bomber prende le botte ed è meno puntuale in area di finalizzazione”). Un articolo che ha scatenato la perplessa rabbia dei fan.

LA CESSIONE – Suma ammette che senza altri movimenti in entrata, cosa probabilissima peraltro, i primi a non esserne contenti saranno proprio Zvone Boban e Paolo Maldini ma sottolinea un aspetto: “Chissà dove sono oggi, vien da pensare, quelli che criticavano la cessione per cash di Patrick Cutrone…è stata dolorosa ma è stata l’unica cessione che il Milan è riuscito a fare in quello che doveva essere il mercato delle cessioni”. Non riuscire a vendere è stato un problema? Suma rivela: “Per quello che risultava a noi a inizio giugno, se non fosse partito Gigio il Milan avrebbe fatto poco o nulla in entrata. Invece Gigio è rimasto e sono arrivati 5 giocatori per un investimento totale tutto compreso di 59 milioni di euro. Non male, in piena estate FPF. Ma le cessioni mancate vere sono altre: quelle di Biglia, di Laxalt, di Kessie, di Castillejo, di Andrè Silva”.

LE REAZIONI – La stragrande maggioranza dei tifosi del Milan boccia le idee di Suma, su twitter arrivano offese e reazioni infastidite: “Suma fa parte di quella bella schiera di pseudo milanisti che in fondo non lo sono, come chi osa criticare Berlusconi o stravedeva per Gattuso” o anche: “Deprimere così i tifosi che sono il vero motore della squadra è un errore madornale. Non dico di creare vane illusioni ma manco il funerale peró eh…”, oppure: “Non capisco come possa scrivere ogni volta editoriali del genere. Il Milan deve far uscire e farà uscire sia Silva che Laxalt perché altrimenti finiscono fuori rosa.Quindi il mercato non è chiuso.Mamma mia che ansia che mette fra i tifosi”. Poche, ma ci sono, le voci a favore: “Suma è onesto anzi ha pure criticato dicendo che bisognava fare di più, ma giustamente dice che adesso silva e compagnia devono essere reintegrati , tiriamo una riga e devono dare il 100% visto che sono pagati dal Milan”.

