Milan: svelata la tournée estiva

Tra fine Luglio e metà Agosto il Milan di Stefano Pioli intensificherà la preparazione in vista del prossimo campionato giocando ben quattro amichevoli internazionali di rilievo.

Nizza, Valencia, Real Madrid e il Panathinaikos, ultimo appuntamento ufficioso prima del debutto in Serie A, il 23 agosto in casa della Sampdoria.

31 Luglio 2021 – AC Milan vs OGC Nice a Nizza, Francia

La prima partita vedrà i Rossoneri affrontare il Nizza di mister Christophe Galtier, sabato 31 luglio all’Allianz Riviera di Nizza. Lo stadio ospita le partite casalinghe del Nizza ed è stato uno degli stadi che hanno ospitato l’Europeo del 2016.

4 Agosto 2021 – AC Milan vs Valencia CF a Valencia, Spagna

I Rossoneri si sposteranno a Valencia mercoledì 4 agosto per giocare contro il Valencia CF nello storico stadio Mestalla. In palio il tradizionale Trofeo Naranja giunto alla 49° edizione.

8 Agosto 2021 – AC Milan vs Real Madrid CF a Klagenfurt, Austria

Il Milan sfiderà poi il Real Madrid, secondo nel campionato spagnolo la scorsa stagione, a Klagenfurt, in Austria, domenica 8 agosto. Sicuramente l’amichevole più attesa contro un club storico e di assoluto valore allenato dal grande ex Carlo Ancelotti. La partita vedrà due dei club più premiati nella storia del calcio affrontarsi per la #AthletesVersus Cup, a sostegno della onlus Athletes Versus che combatte contro tutte le forme di discriminazione.

14 Agosto 2021 – AC Milan vs Panathinaikos F.C. a Trieste, Italia

Il Tour terminerà allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, dove i Rossoneri affronteranno il Panathinaikos FC, vincitore del massimo campionato greco 20 volte. Questo sarà l’ultimo test dei rossoneri prima del debutto ufficiale in campionato il 23 Agosto contro la Sampdoria.

OMNISPORT | 23-07-2021 11:40