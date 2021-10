Milan, Tatarusanu: "Contento per il clean-sheet

26-10-2021 23:52

Il portiere del Milan Ciprian Tatarusanu, dopo la bella vittoria del suo Milan contro il Torino per 1-0, è stato intervistato dai microfoni di DAZN. Era da aprile 2017 che Ciprian Tatarusanu non manteneva la porta inviolata in una partita di Serie A.

Queste le parole dell’estremo difensore rossonero:

“È normale che non giocando da tanto tempo ci possono essere dei dubbi. Spero di giocare sempre a questo livello e di aiutare la squadra a vincere. Io voglio fermare tutti i palloni, ma alcuni li devi respingere. È normale che il portiere possa salire, anche io a Porto sono salito per provare ad aiutare la squadra. Quando non ci sono tiri aspetti per entrare in partita. Il Torino non ha avuto tante occasioni, sono rimasto concentrato fino alla fine e sono contento di aver mantenuto la porta inviolata”.

