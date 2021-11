Milan, Tatarusanu flop: si scalda Mirante e Maignan è pronto

22-11-2021 17:21

Da eroe a colpevole, nel calcio è facile passare da una sponda all’altra. Ciprian Tatarusanu è l’esempio più eclatante, alcuni tifosi del Milan nel giro di due settimane hanno cambiato completamente opinione sul portiere rossonero.

Milan, Tatarusanu da eroe a colpevole

Dopo il rigore parato a Lautaro nel derby contro l’Inter, Tatarusanu è stato acclamato dalla piazza rossonera, inizialmente prevenuta verso i suoi confronti. Il portiere romeno ha risposto presente dopo l’infortunio di Maignan, senza far rimpiangere l’assenza del numero uno francese. Fino a sabato. L’errore sul primo gol della Fiorentina ha contribuito alla prima sconfitta stagionale in Serie A per Ibrahimovic e compagni e sui social tanti tifosi hanno fatto marcia indietro.

Milan, con l’Atletico Madrid idea Mirante

Tatarusanu è finito nella critica e adesso rischia anche il posto. In vista del match contro l’Atletico Madrid in Champions infatti, Stefano Pioli starebbe pensando di schierare Mirante, acquistato subito dopo l’infortunio di Maignan. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’ex Roma potrebbe partire titolare con i colchoneros. Il 38enne campano, dopo essersi allenato regolarmente da settimane a Milanello, ha ripreso la condizione fisica ed è pronto in caso a rimpiazzare Tatarusanu.

Milan, Maignan punta il Sassuolo

Ma c’è di più, Mike Maignan sta accelerando i tempi e potrebbe tornare in campo già nel prossimo match contro il Sassuolo. Le dieci settimane di stop previste nel giorno del suo infortunio si ridurrebbero così a sei, un vero e proprio miracolo. Il francese non sente più dolore al polso operato e ha ottenuto per questo il via libera del chirurgo al rientro. Pioli ci va cauto, ma è anche vero che l’assenza dell’ex Lilla si è fatta sentire: da quando è assente, la media dei gol subiti dal Milan in campionato è praticamente raddoppiata.

