Milan terzo, ma Gattuso è in allarme

Il Milan ha battuto il Sassuolo completando la rincorsa sull'Inter che ora è stata superata in classifica, eppure Gennaro Gattuso non è del tutto contento di quanto visto in campo da parte dei suoi.

"Io i risultati positivi me li tengo, ma a livello tecnico dobbiamo fare di più – la sua analisi del dopo partita ai microfoni di 'Sky Sport' -. Non riusciamo ad essere brillanti e non capisco proprio quale sia il motivo. Non voglio però sentire parlare di stanchezza. Loro sono scesi in campo molto organizzati e noi abbiamo fatto bene in fase difensiva, ma quando siamo in fase di possesso possiamo fare molto meglio di così".

Il tecnico rossonero non può però non parlare del terzo posto in cui attualmente si trova la squadra: "Non voglio che nessuno si esalti, perché da 10-15 giorni non stiamo attraversando una fase positiva. Giusto esaltarsi, ma quello che stiamo facendo non basta. Ci mancano ancora dodici finali di campionato".

SPORTAL.IT | 02-03-2019 21:25